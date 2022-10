Utensili per lavorare in officina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Utensili per lavorare in officina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FRESE

Significato/Curiosita : Utensili per lavorare in officina

Voce principale: officina (meccanica). gli attrezzi e utensili da officina sono degli strumenti meccanici utilizzati in una officina meccanica; ognuna...

Prototipazione rapida o ad alta velocità. punte maschi alesatori frese i tipi più comuni di frese sono: fresa cilindrica da spianatura: i taglienti stanno sulla... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con utensili; lavorare; officina; utensili da lavoro; Tutti gli utensili necessari; utensili elettrici; Taglienti utensili per massaie; lavorare il metallo; Per lavorare può usare reti e canne; lavorare la terra; Il modo di lavorare ; Tisana ottenuta bollendo piante officina li; Pianta officina le detta erba di San Giovanni; Un tecnico dell officina ; Pianta officina le con fiori detti denti di leone; Cerca nelle Definizioni