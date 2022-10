L unità periferica greca con Patrasso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L unità periferica greca con Patrasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACAIA

Significato/Curiosita : L unita periferica greca con patrasso

Secolo, patrasso fu riconquistata dalla serenissima solo nel 1687 e mantenuta fino al 1715. fu a patrasso che incominciò la guerra d'indipendenza greca, ma...

Il principato di acaia (in greco: ppt aaa), conosciuto nel medioevo anche con il nome di principato di morea, fu uno stato crociato sorto dopo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

