Una gomma ricavata dalle acacie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una gomma ricavata dalle acacie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARABICA

Significato/Curiosita : Una gomma ricavata dalle acacie

Materiali: una base di supporto in legno massello e una lamina in gomma plastica speciale per alimenti. la superficie di taglio è formata da una composizione...

Coffea arabica è utilizzata come stimolante per la presenza della caffeina, un alcaloide. il contenuto di caffeina dei semi di coffea arabica è più basso... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con gomma; ricavata; dalle; acacie; La gomma per le suole; La pianta da cui si estrae la gomma arabica; Sono di cuoio, di corda o di gomma ; Strumenti per scritte cancellabili con la gomma ; Colla ricavata dalla resina; Fibra ricavata da derivati del petrolio; Impronta di una figura in rilievo ricavata con la cera; ricavata da uova di muggine o tonno; Roditore dalle caratteristiche borse guanciali; Canidi dalle abitudini simili a quelle delle iene; Preserva... dalle sventure; Piccolo e giovane uccello dalle piume gialle; Resina ottenuta da acacie e usata per apprettare; Sono ghiotte delle foglie più alte delle acacie ; Alberi simili alle acacie ; Sono simili alle acacie ; Cerca nelle Definizioni