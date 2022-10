Tra Antonio e... Serbati nel nome del famoso filosofo e sacerdote di Rovereto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tra Antonio e... Serbati nel nome del famoso filosofo e sacerdote di Rovereto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : ROSMINI

Significato/Curiosita : Tra antonio e... serbati nel nome del famoso filosofo e sacerdote di rovereto

(disambigua). antonio francesco davide ambrogio rosmini serbati (rovereto, 24 marzo 1797 – stresa, 1º luglio 1855) è stato un filosofo, teologo e presbitero...

antonio francesco davide ambrogio rosmini serbati (rovereto...

