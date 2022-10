Tifoso e giocatore dell Atalanta... preistorica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tifoso e giocatore dell Atalanta... preistorica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OROBICO

Significato/Curiosita : Tifoso e giocatore dell atalanta... preistorica

Della valle san martino, con varianti più arcaiche nelle valli laterali orobiche. il lombardo orientale è parlato anche a botuverá, comune del brasile nello... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Relativo alla nazione dell o stivale; Il cognome dell Enrico attore in Febbre da Cavallo; Misurazione dell e precipitazioni atmosferiche; Catena montuosa dell Italia centro-meridionale; La città dell atalanta ; Così sono detti i bergamaschi dell atalanta ; La città in cui gioca l atalanta calcio; Così vengono chiamati i calciatori dell atalanta ; Un frammento di selce preistorica ; Una tomba preistorica ; Il resto di un animale vissuto in era preistorica ; Era preistorica in cui iniziò l agricoltura;