Tappeto per il judo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tappeto per il judo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TATAMI

Significato/Curiosita : Tappeto per il judo

Nel judo. per segnalare la resa il combattente batte due o più volte, in maniera decisa, il palmo della mano sul corpo dell'avversario o sul tappeto. se...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tatami (disambigua). il tatami () è una tradizionale pavimentazione interna giapponese composta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con tappeto; judo; Formano un soffice tappeto nelle pinete; Il tappeto su cui si salta; tappeto di giunchi intrecciati; Il tappeto posto all ingresso; Distinguono i judo ka con la cintura nera; Mezzo punto nel judo , quando non si verifica ippon; Le categorie dei judo isti; Alti gradi nel judo ; Cerca nelle Definizioni