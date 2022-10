Strumento per separare la crusca dalla farina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento per separare la crusca dalla farina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BURATTO

Significato/Curiosita : Strumento per separare la crusca dalla farina

L'accademia della crusca (spesso anche solo la crusca) è un'istituzione italiana con personalità giuridica pubblica che raccoglie studiosi ed esperti...

"buratto" è un tipo di setaccio. in alcune forme dialettali dell'emilia e della romagna, "buratto" o burazzo (buràz) è rimasto in uso col significato di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con strumento; separare; crusca; dalla; farina; Piccolo strumento per pesare; strumento musicale africano; Uno strumento a corde pizzicate; strumento a corde indiano; separare i granelli dei cereali dalla spiga; separare la pasta dall acqua di cottura; separare scegliendo; separare due elementi accoppiati; Impasto di crusca e d acqua per il pollame; Nella farina e nella crusca ; Separa la farina dalla crusca ; Ci sono quelle della crusca e di Belle Arti; Esclusione dalla comunità ecclesiastica; È caratterizzato dalla disposizione geometrica di aiole e vialetti; È composta dal Portogallo e dalla Spagna; Si cercano dalla pioggia; I vagli per la farina ; farina usata per fare dolci; Nella farina e nella crusca; Servee per vagliare la farina ; Cerca nelle Definizioni