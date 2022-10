Steffi ex tennista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Steffi ex tennista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GRAF

Significato/Curiosita : Steffi ex tennista

Un'allenatrice di tennis ed ex tennista spagnola, ex numero uno del mondo in singolare e doppio. considerata tra le migliori tenniste a cavallo tra la fine...

Stefanie maria graf, detta steffi (ipa: ['tfi 'ga:f]; mannheim, 14 giugno 1969), è un'ex tennista tedesca naturalizzata statunitense, considerata una... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

