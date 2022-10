Sport invernale su un mezzo coi pattini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sport invernale su un mezzo coi pattini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : BOB A QUATTRO

Significato/Curiosita : Sport invernale su un mezzo coi pattini

Cronometrate lungo una pista ghiacciata, stretta e tortuosa, a bordo di un mezzo dotato di pattini sterzanti (chiamato appunto bob, o guidoslitta), spinto all'avvio...

Gravità con ridottissimo attrito. a seconda del numero di componenti dell'equipaggio si parla di bob a due, bob a quattro o monobob. lo sport fu inventato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

