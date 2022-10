Sport estremo sul fiume - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sport estremo sul fiume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RAFTING

Significato/Curiosita : Sport estremo sul fiume

Leggera salto con elastico o bungee jumping, specialità di sport estremo in diversi sport e arti marziali inoltre si pratica il salto mortale e, come...

Il rafting è una discesa fluviale su un particolare gommone inaffondabile e autosvuotante chiamato raft. è praticabile a tutti i livelli, sia sulle rapide... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con sport; estremo; fiume; Mezzo di trasport o in generale; La regina degli sport ; Acronimo sport ivo; Fare uno sport o seguire insegnamenti religiosi; Riferito al luogo mitico posto all estremo settentrione e caro ad Apollo; Un taxi ecologico tipico dell estremo oriente; L estremo della matassa; C è il Medio e l estremo ; fiume della Calabria; Lungo fiume ; Un fiume dell Asia; fiume dei Carpazi; Cerca nelle Definizioni