Spera nel suo avvocato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spera nel suo avvocato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : REO

Significato/Curiosita : Spera nel suo avvocato

Figlia con la quale ha un pessimo rapporto; guido rivedendo anna spera in cuor suo che il suo sentimento non si sia mai assopito, ma quei momenti sono disturbati...

Stai cercando altri significati, vedi reo. il reo nel diritto penale è l'autore, o soggetto attivo, del reato. il reo può essere soltanto un essere umano... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con spera; avvocato; spera nza... per Leopardi; Come un giovane di belle spera nze; Chi vi si siede... spera di vincere; Molesta insistentemente e in modo esaspera nte; Può esserlo un avvocato ; Compiti da avvocato difensore; Noto avvocato dei romanzi di Gianrico Carofiglio; avvocato che non si occupa di diritto penale; Cerca nelle Definizioni