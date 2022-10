Lo sono le stoffe simili alla seta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le stoffe simili alla seta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SERICEE

Significato/Curiosita : Lo sono le stoffe simili alla seta

Xvi secolo dalla marina genovese per equipaggiare le navi a vela e per vestire i marinai. molte stoffe genovesi acquisite da enrico viii furono classificate...

Il cusco sericeo (phalanger sericeus thomas, 1907) è un marsupiale arboricolo della famiglia dei falangeridi. il cusco sericeo è una specie dalla colorazione...

