Lo somministra il sacerdote - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo somministra il sacerdote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VIATICO

Significato/Curiosita : Lo somministra il sacerdote

Di anna d'austria, gli somministrò un emetico a base di antimonio e di vino che "miracolosamente" guarì il re. come riportò il segretario di corte toussaint...

Comunione ai malati e ai moribondi (in questo caso si usa il termine di "viatico"). nella chiesa cattolica esistono specifici riti per l'adorazione eucaristica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

