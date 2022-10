Fa servizio in porto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa servizio in porto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PILOTINA

Significato/Curiosita : Fa servizio in porto

Principale: servizio militare. il servizio militare di leva in italia (formalmente coscrizione obbligatoria di una classe, popolarmente naja) indica, in italia...

Ulteriormente (regola 35-i colreg). pilotina a marsiglia pilotina olandese navi pilota del porto di rouen pilotina polacca pilotina del tipo swath motovedetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con servizio; porto; Piccola somma extra per chi svolge un servizio ; Schiava al servizio di una matrona romana; servizio sensazionale annunciato sulla prima pagina di un giornale; L inizio del servizio ; porto ..., comune del Varesotto; Mezzo di trasporto in generale; Impossibilità di stabilire un rapporto col prossimo; porto del mar Rosso; Cerca nelle Definizioni