Ribelli... imbarcati - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : AMMUTINATI

Significato/Curiosita : Ribelli... imbarcati

Anche l'italiano gino donè paro. all'alba del 2 dicembre 1956 gli 82 ribelli imbarcati sulla "granma" raggiunsero cuba dopo una navigazione molto difficile...

Recuperare il bounty e arrestare gli ammutinati. giunse a tahiti il 23 marzo 1791, dove nel frattempo due degli ammutinati erano già morti in una disputa.... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

