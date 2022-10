Rendere claudicante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendere claudicante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Rendere claudicante

Prima guerra mondiale; sul podgora viene ferito ad una gamba (ciò lo renderà claudicante per tutta la vita). a seguito del ferimento viene ricoverato presso...

Avvilire avvilare † avvizzire avvizzare † azzittire azzittare azzoppire azzoppare bandire esiste un verbo non corradicale in -are 'bandare' † barrire esiste...