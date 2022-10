Reato sportivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Reato sportivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DOPING

Significato/Curiosita : Reato sportivo

La flagranza di reato, nell'ordinamento giuridico italiano, è un istituto disciplinato dall'art. 382 del codice di procedura penale italiano. determinare...

Cercando il procedimento omonimo in uso nei semiconduttori, vedi drogaggio. il doping (in italiano drogaggio o dopaggio) consiste nell'uso da parte di un atleta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con reato; sportivo; È laureato in ingegneria; Il Piero artista creato re degli Achrome; Il Tiziano creato re di Dylan Dog; reato da Corte Marziale; Acronimo sportivo ; sportivo polivalente; Centro sportivo ; Una tattica di ostruzionismo sportivo ; Cerca nelle Definizioni