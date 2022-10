Razza di felino domestico col pelo grigio-azzurro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Razza di felino domestico col pelo grigio-azzurro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : GATTO CERTOSINO

Significato/Curiosita : Razza di felino domestico col pelo grigio-azzurro

Chartreux in francese, è una razza di gatto domestico originaria della francia. il gatto certosino è una delle razze feline più antiche, è stato importato...

Il certosino, chat de chartreux in francese, è una razza di gatto domestico originaria della francia. il gatto certosino è una delle razze feline più...

