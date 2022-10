Può esserlo una manovra economica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può esserlo una manovra economica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : FINANZIARIA

Significato/Curiosita : Puo esserlo una manovra economica

Legge finanziaria – atto del governo in materia di economia nazionale società finanziaria – azienda operante nel credito, spesso come intermediario finanziario... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

