Può esserlo un tessuto - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : RESINATO

Significato/Curiosita : Puo esserlo un tessuto

Gravi danni nei tessuti (ad esempio necrosi), oppure ancora, più semplicemente, per un processo interno autorigenerativo come può esserlo nel digiuno. alcune...

Il fittone resinato è un tipo di ancoraggio per la sicurezza fissato stabilmente in parete. il fittone è più propriamente un golfare in acciaio inox che...

Altre definizioni con esserlo; tessuto; Priva di una parte come può esserlo una frase; Può esserlo un avvocato; Possono esserlo i posti in treno; Può esserlo l acqua; Leggero tessuto per fodere; Nodo di tessuto nervoso; Un tessuto pesante; Leggero tessuto per abiti; Cerca nelle Definizioni