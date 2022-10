Provincia dell Arabia Saudita con capoluogo Abha - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Provincia dell Arabia Saudita con capoluogo Abha. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ASIR

Significato/Curiosita : Provincia dell arabia saudita con capoluogo abha

Internazionale, arabia saudita ^ reale ambasciata dell'arabia saudita, su arabia-saudita.it. url consultato il 20 febbraio 2021. ^ tasse in arabia saudita ed emirati:...

Aprile 2017 - 5 novembre 2017) altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su 'asir asir, su sapere.it, de agostini.... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

