Il pronome più personale - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : IO

Quale i pronomi personali non hanno il genere, e la formazione del plurale è molto più trasparente che in una lingua indoeuropea: il pronome personale plurale...

io è il pronome personale di prima persona singolare in italiano. può riferirsi a: io – satellite naturale di giove 85 io – asteroide scoperto nel 1865... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

