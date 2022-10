Un prelibato crostaceo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un prelibato crostaceo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASTICE

Significato/Curiosita : Un prelibato crostaceo

Il granchio di fiume (potamon fluviatile herbst, 1785) è un crostaceo decapode di acqua dolce, appartenente alla famiglia dei potamidi. il corpo, di colore...

Viventi: homarus gammarus (linnaeus, 1758) - astice europeo homarus americanus h. milne edwards, 1837 - astice americano i confini tra il genere homarus... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con prelibato; crostaceo; Un prelibato volatile; Crostaceo prelibato ; Il più prelibato dei crostacei; prelibato come la bevanda degli dei; crostaceo che si dice cammini all indietro; crostaceo detto anche bernardo l eremita; Il crostaceo dei luoghi umidi che si appallottola; Il crostaceo valida alternativa all aragosta; Cerca nelle Definizioni