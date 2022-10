Prefisso per poco meno di sette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso per poco meno di sette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ESA

Significato/Curiosita : Prefisso per poco meno di sette

Sue schiere per sete di potere e che fece pronunciare ai suoi figli un terribile giuramento che maledirà tutti i noldor) e li rende anche meno capaci degli...

Su esa.int, esa. (en) esoc, su esa.int, esa. (en) eac, su esa.int, esa. (en) esac, su esa.int, esa. (en) esec, su esa.int, esa. (en) ecsat, su esa.int... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con prefisso; poco; meno; sette; prefisso relativo al volo; prefisso per al di qua; prefisso per inglese; Un prefisso da... ciclisti; poco accentuato; Una brodaglia poco appetitosa; poco augurale; poco identitario; Tre per tre meno tre; Spettacolare fenomeno dei cieli nordici; Quartetto meno uno; L agrume meno aspro; Vi si trova la Promenade de la Croisette ; Ultime di sette ; Riferito al luogo mitico posto all estremo sette ntrione e caro ad Apollo; Hanno tutti un ventisette ; Cerca nelle Definizioni