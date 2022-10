Popolazione dell Africa stanziata tra Kenya e Tanzania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Popolazione dell Africa stanziata tra Kenya e Tanzania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Popolazione dell africa stanziata tra kenya e tanzania

Repubblica del kenya (in swahili: jamuhuri ya kenya, in inglese: republic of kenya), è uno stato dell'africa orientale, confinante a nord con etiopia e sudan del...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi masai (disambigua). i masai (o maasai) sono un popolo nilotico che vive sugli altopiani intorno...