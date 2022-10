Poliedri con sei facce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Poliedri con sei facce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : PARALLELEPIPEDI

Significato/Curiosita : Poliedri con sei facce

Cinque poliedri regolari anche a partire dalla relazione di eulero. sia dato un poliedro con f facce, ognuna delle quali è un poligono regolare con n lati...

In geometria solida, il parallelepipedo (etimologicamente: a piani, in greco epipedòn, paralleli) è un poliedro le cui facce sono 6 parallelogrammi. l'ampiezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

