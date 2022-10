Un pittore come Canaletto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pittore come Canaletto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PAESISTA

Cercando altri significati, vedi canaletto (disambigua). giovanni antonio canal, meglio conosciuto come il canaletto (venezia, 17 o 18 ottobre 1697 –...

Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con pittore; come; canaletto; Antico pittore greco; Celebre pittore toscano del Quattrocento; Grande pittore perugino; Un Edward grande pittore americano del novecento; Un opera come il David di Michelangelo; Pungente come il peperoncino; Priva di una parte come può esserlo una frase; Lo stesso, come sopra; Pittori come canaletto ; Il cognome del pittore Bernardo, detto canaletto ; Il canaletto di Goldoni; Il ponte veneziano dipinto dal canaletto ;