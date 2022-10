Piccolo strumento per pesare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo strumento per pesare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BILANCINA

Significato/Curiosita : Piccolo strumento per pesare

Altre definizioni con piccolo; strumento; pesare; piccolo specchio d acqua; piccolo baule che può contenere cose preziose; Vincenzo che scrisse Un borghese piccolo piccolo ; piccolo carnivoro simile alla mangusta; strumento musicale africano; Uno strumento a corde pizzicate; strumento a corde indiano; strumento da disegno fra i simboli massonici; pesare gli ingredienti; Far pesare un errore; Un illustre pesare se; Soppesare meditando accuratamente;