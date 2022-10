Un peso per l azienda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un peso per l azienda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ONERE

Significato/Curiosita : Un peso per l azienda

Il peso per asse è un'unità di misura utilizzata nel settore trasporti per determinare il limite massimo di carico possibile su un mezzo (in genere carro...

In diritto l'onere è la situazione giuridica soggettiva del soggetto che è tenuto a un determinato comportamento nel proprio interesse, poiché in mancanza... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

