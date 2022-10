Perdita di peli o capelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perdita di peli o capelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALOPECIA

Significato/Curiosita : Perdita di peli o capelli

Caratterizzato da un persistente ed irrefrenabile bisogno di strapparsi capelli e/o peli di qualsiasi altra area del corpo, per ragioni non estetiche...

Si definisce alopecia il processo di diminuzione della qualità (colore, spessore) e della quantità di capelli o la loro scomparsa. il termine deriva dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

