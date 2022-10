Per qualcuno equivale a potere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per qualcuno equivale a potere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VOLERE

Significato/Curiosita : Per qualcuno equivale a potere

Esaminare lo sviluppo dei germogli di una pianta. buttare a mare qualcosa, qualcuno disfarsi di qualcuno o qualcosa. buttare i soldi dalla finestra sprecare...

volere volare – film del 1991 diretto da maurizio nichetti volere volare – singolo di federico stragà e anna tatangelo del 2003... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

