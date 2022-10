Un opera come il David di Michelangelo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un opera come il David di Michelangelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STATUA

Significato/Curiosita : Un opera come il david di michelangelo

il david è una scultura realizzata in marmo (altezza 520 cm incluso il basamento di 108 cm) da michelangelo buonarroti, databile tra il 1501 e l'inizio...

Una statua (dal latino statua, '(cosa) che sta ferma', 'ritta', 'in piedi', da statuere, 'collocare', 'innalzare') è un'opera di scultura a tutto rilievo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con opera; come; david; michelangelo; Colui che ha realizzato un opera ; opera di Giuseppe Verdi su una celebre ribellione scoppiata a Palermo; opera di Verdi del 1842; Messa in opera ; Pungente come il peperoncino; Priva di una parte come può esserlo una frase; Lo stesso, come sopra; Rettile da alcuni tenuto come animale domestico; david filosofo; Fu vittima di david ; Sposò il biblico david ; david , l attore premio Oscar per Tavole separate; michelangelo Merisi o __; Il michelangelo fra i registi; Cappella vaticana affrescata da michelangelo ; Il capolavoro di michelangelo visibile nella Basilica di San Pietro; Cerca nelle Definizioni