Nota fiction investigativa britannica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nota fiction investigativa britannica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PADRE BROWN

Significato/Curiosita : Nota fiction investigativa britannica

Tornano in scena l'anziano ex detective bill hodges con la sua agenzia investigativa "finders keepers", dove lavorano holly gibney e jerome robinson. 1978...

– se stai cercando altri significati, vedi padre brown (disambigua). il personaggio letterario padre brown è un presbitero e investigatore, protagonista... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

