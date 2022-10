Nome di sacerdoti ebrei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome di sacerdoti ebrei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ONIA

Significato/Curiosita : Nome di sacerdoti ebrei

ebrei risalirebbe, secondo la tradizione ebraica, ai patriarchi abramo, isacco e giacobbe, che vissero a canaan verso il xviii secolo a.c.. gli ebrei...

onia iii (in ebraico: ; oniyyo; ... – ii secolo a.c.) è stato un sacerdote ebreo antico, sommo sacerdote del tempio di gerusalemme. nel secondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con nome; sacerdoti; ebrei; Il nome di Coelho; Il nome del Sottsass celebre architetto e designer; Il cognome dell Enrico attore in Febbre da Cavallo; Il cognome del più noto Rocky del cinema; Una grave sospensione per sacerdoti lat; Ne fanno voto sacerdoti e suore; sacerdoti che leggevano il futuro nelle viscere; Un adunanza di sacerdoti ; Gli ebrei ne fecero uno d oro e l adorarono; Il tempio degli ebrei ; ebrei della penisola iberica; Quella dell Alleanza era sacra per gli ebrei ; Cerca nelle Definizioni