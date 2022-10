Moto americana con un ampio manubrio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Moto americana con un ampio manubrio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CUSTOM

Significato/Curiosita : Moto americana con un ampio manubrio

Assumere la giusta misura quando le braccia raggiungono il manubrio, gli automatici sotto l'ampio colletto per evitare che sbatta ad alte velocità, la cerniera...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi custom (disambigua). il termine custom, di origine inglese, è un attributo con cui si indica un... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con moto; americana; ampio; manubrio; Angel del moto ciclismo; Dispositivo che sovralimenta un moto re turbo; Gemelle in moto ; Resistono ancora su molti ciclomoto ri; americana di Los Angeles; Sudamericana di Santiago; La regione sudamericana che comprende il Suriname; Popolazione nativa americana dell attuale Texas; Le ripartizioni del campio nato di calcio; Film di Zalone campio ne di incassi; Il Panatta ex campio ne del tennis; Il Fernando campio ne di Formula 1 nel 2006; Le impugnature del manubrio ; Pezzo che collega manubrio e ruota di una bici; Quelle da corsa hanno un manubrio speciale; La luce sotto il manubrio ; Cerca nelle Definizioni