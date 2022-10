Mezzo di trasporto in generale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mezzo di trasporto in generale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VEICOLO

Significato/Curiosita : Mezzo di trasporto in generale

Un mezzo di trasporto è un dispositivo utilizzato per il trasporto di persone, animali o oggetti; può essere guidato o comandato a distanza (ad esempio...

Aeromobile: veicolo destinato a muoversi nell'aria veicolo spaziale: veicolo destinato a muoversi nello spazio veicolo anfibio: veicoli destinati in... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con mezzo; trasporto; generale; Qualcuno nel mezzo ; mezzo fuso; In mezzo alla pira; Rade nel mezzo ; Sistema di trasporto urbano su rotaie; Grossa nave per il trasporto del greggio; Enorme cassone metallico per il trasporto di merci; Grosso veicolo per il trasporto di merci; Il generale d acciaio; Il Carl che scrisse Il generale del diavolo; Il generale persiano sconfitto a Platea; Biblico generale babilonese ingannato da Giuditta; Cerca nelle Definizioni