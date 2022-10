Materiale che imita il legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale che imita il legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EBANITE

Significato/Curiosita : Materiale che imita il legno

il burattino è un tipo di pupazzo con il corpo di pezza e la testa di legno o altro materiale che compare in scena a mezzo busto, mosso dal basso, dalla...

Ebano altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su ebanite analisi chimica dell'ebanite, su xoomer.virgilio.it.... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con materiale; imita; legno; Convertire uno scarto in un nuovo materiale ; materiale elastico per rivestimenti e imbottiture; Chi per lavoro stampa materiale cartaceo; Lavorano il materiale prodotto dai polipi; È una parte di retta delimita ta da due punti; Il Gigi compianto conduttore e imita tore della tv; Il Giusti imita tore e conduttore; Copiati, imita ti; Cassa di legno ; Un legno duro; Il legno per gli Inglesi; Un legno per mobili; Cerca nelle Definizioni