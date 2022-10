Luoghi di accoglienza per degenti negli ospedali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luoghi di accoglienza per degenti negli ospedali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ASTANTERIE

Significato/Curiosita : Luoghi di accoglienza per degenti negli ospedali

Correnti d'aria pericolose per i degenti; altro mezzo di areazione e di riscaldamento insieme fu praticato con dodici bocche di emissione dell'aria interna...

Rossa per i casi più gravi, sale visita, sale per la breve osservazione (astanteria), sale di attesa e sportelli per l’accettazione. oggi il modello strutturale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

