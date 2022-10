Liquido privo di impurità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Liquido privo di impurità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : ACQUA DISTILLATA

Significato/Curiosita : Liquido privo di impurita

Iniziale

L'acqua distillata (dh2o) è un'acqua quasi del tutto priva di impurità (tra cui microorganismi, sali minerali e gas disciolti) che si ottiene tramite un... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con liquido; privo; impurità; Inzuppato in un liquido ; Né gassoso né liquido ; liquido del sangue; Un liquido nero vischioso e impermeabilizzante; Come un ambiente privo di contaminazioni; privo di valido scopo; privo di scarpe; Un elemento della compagnia privo d iniziative; Togliere ogni impurità o sporcizia; Ripulire dalle impurità ; Lavorazione della lana per togliere impurità ; Trattiene le impurità ; Cerca nelle Definizioni