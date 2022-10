L Italico autore del poema epico Punica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Italico autore del poema epico Punica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SILIO

Significato/Curiosita : L italico autore del poema epico punica

I punica (la guerra punica, o le guerre cartaginesi) di silio italico sono il più lungo poema in latino che si sia conservato: sono infatti composti da...

silio – antica città della turchia, l'odierna asarköy arcidiocesi di silio – sede soppressa e sede titolare della chiesa cattolica silio – nome proprio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

