Inzuppato in un liquido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inzuppato in un liquido.

Soluzione 7 lettere : INTINTO

Il french toast, noto anche come pane perso, è un piatto composto da pane inzuppato in uova sbattute e in seguito fritto. la prima menzione compare tra...

nonché durante le ferias estive e nei luna park. solitamente vengono intinti in una tazza di densa cioccolata calda. sono molto amati, soprattutto la...

