Un grasso animale - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : SEGO

I lipidi (dal greco p, lìpos, «grasso»), o grassi, sono composti organici largamente diffusi in natura, e rappresentano una delle quattro principali...

Il sego è un grasso di equini, ovini, ma soprattutto di bovini. può essere prodotto dalla raffinazione del grasso che circonda il cuore e il rognone dei...

