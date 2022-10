Frase da sciocco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frase da sciocco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Frase da sciocco

Beleina, usata per indicare uno sciocco, uno stolto, indipendentemente dal genere (t'ê 'na beliña = sei uno sciocco - in lingua ligure - "sei una belina"...

Risponde che questi due posti sono adesso occupati dall'«asinità in abstatto» e dall'«asinità in concreto» rispettivamente. coribante resta scandalizzato...