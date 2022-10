Forma di giustizia che considera il caso specifico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forma di giustizia che considera il caso specifico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EQUITA

Significato/Curiosita : Forma di giustizia che considera il caso specifico

Afferma che: «il caso che coinvolge i due marine italiani che hanno ucciso due pescatori indiani è all'esame della giustizia ed è oggetto di discussione...

Cosiddetto giudizio secondo equità, in latino giuridico, ex aequo et bono oppure ex bono et aequo. il giudizio per equità può essere stabilito per legge... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

