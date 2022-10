Esame, esperimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esame, esperimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TEST

Significato/Curiosita : Esame, esperimento

L'esperimento della prigione di stanford fu un esperimento psicologico volto a indagare il comportamento umano in una società in cui gli individui sono...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi test (disambigua). per test (termine inglese, raramente adattato in teste, pl. testi) si intende... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

