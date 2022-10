Erano sacri in Egitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erano sacri in Egitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GATTI

Significato/Curiosita : Erano sacri in egitto

A sud, tale sarà l'alto egitto, mentre, di converso, l'area del delta, verso il mediterraneo, sarà indicato come basso egitto. varie culture si susseguirono...

Federico gatti (rivoli, 24 giugno 1998) è un calciatore italiano, difensore della juventus e della nazionale italiana. dai 17 ai 20 anni, mentre giocava... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con erano; sacri; egitto; Li sfoderano le api; erano un metodo di comunicazione utilizzato dai nativi nordamericani; Lo erano i Cetra; Stati che erano posti sotto la tutela di altri Stati; Testi in sanscrito sacri della religione induista; Arredi sacri cristiani per esporre ostie; sacri ficio di cento buoi nell Antica Grecia; Tra quelli sacri ci sono i paramenti del sacerdote; Antica città dell egitto dedicata alla dea gatta; Dà il nome a una penisola dell egitto ; Si leggono in egitto ; Scorre in egitto ; Cerca nelle Definizioni