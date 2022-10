Eminenza del padiglione auricolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eminenza del padiglione auricolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRAGO

Significato/Curiosita : Eminenza del padiglione auricolare

Il trago è un'eminenza di forma triangolare del padiglione auricolare situata sotto l'origine dell'elice, davanti alla conca e al condotto uditivo esterno...

Il trago è un'eminenza di forma triangolare del padiglione auricolare situata sotto l'origine dell'elice, davanti alla conca e al condotto uditivo esterno... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con eminenza; padiglione; auricolare; Sua eminenza ; L eminenza rilievo muscolare della palma della mano; “eminenza ”... alla mano; Hanno la preminenza nei programmi degli studenti dei licei classici; padiglione in fiera; padiglione fieristico; Un padiglione in fiera; padiglione d'Arte Contemporanea; Un efficace sonnifero... per via auricolare ; Una membrana auricolare ; Sostanza residua del canale auricolare ; È fornita grazie all audizione biauricolare ; Cerca nelle Definizioni