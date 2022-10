Egregio in tre lettere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Egregio in tre lettere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : EGR

Significato/Curiosita : Egregio in tre lettere

Goda di un'ampia e meritata fama, per eccezionali qualità od opere egregie; "egregio" quando il rapporto è formale; sostituito dal più recente "pregiatissimo"...

Dall'evaporazione dell'olio motore. la valvola egr non è un dispositivo isolato, ma fa parte di un gruppo di componenti - il gruppo egr - che comprende altre elettrovalvole... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

