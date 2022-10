Ebbe Teodora per moglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ebbe Teodora per moglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : GIUSTINIANO PRIMO

Significato/Curiosita : Ebbe teodora per moglie

Imperiale. teodora morì forse a causa di una forma di cancro, in quello che sarebbe uno dei primi casi documentati, nel 548. il nome di teodora resta legato...

Disambiguazione – "giustiniano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi giustiniano (disambigua). flavio pietro sabbazio giustiniano (in latino:... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 11 ottobre 2022

Altre definizioni con ebbe; teodora; moglie; Sarebbe bene non dirle; Vorrebbe possederla l impacciato; Si dovrebbe dire sempre; Chi lo tocca... vorrebbe risalire presto; Il suo nome si anagramma in teodora ; I sudditi di teodora ; Caterina, sesta moglie di Enrico Vili; Personaggio la cui moglie fu mutata in una statua di sale; Il pittore la cui sorella fu moglie di Tiepolo; La Melanie attrice ed ex moglie di Banderas; Cerca nelle Definizioni