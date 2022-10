Due di agosto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Due di agosto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il putsch di agosto (in russo: ´ , traslitterato: ávgustovskij putc) fu un tentato colpo di stato in unione sovietica nel 1991, organizzato...

ad – codice di carrozzeria (direttiva 2001/116/ce) per coupé ad – codice vettore iata di air paradise ad – codice iso 3166-1 alpha-2 di andorra .ad –...